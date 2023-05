Déclaration extra-financière des entreprises. Un arrêté du 15 mars 2023 porte création par le ministère chargé de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’un traitement automatisé de données pour un espace déclaratif à destination des entreprises assujetties à des obligations extra-financières. Nominations Bpifrance. Par décret en date du 28 avril 2023, sur proposition du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté...