Police nationale. Un arrêté du 25 avril 2023 modifie un précédent texte fixant la liste et la localisation des emplois d’inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale. Il inclut dans cette liste les nouveaux directeurs zonaux de la police nationale, introduits par la réforme de la police et nommés au Journal officiel du 28 avril dernier (lire sur AEF info). Un arrêté du 25 avril 2023 porte attribution de la qualité d’OPJ à...