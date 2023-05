Renaud Buronfosse, représentant le Medef, a été élu, le 27 avril 2023, président du conseil d’administration de l’Institut national de recherche et de sécurité, dont la mission est la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il succède à Bernard Salengro, représentant la CFE-CGC. Selon les statuts de l’INRS, une alternance entre les collèges employeurs et salariés est prévue tous les deux ans.