Un projet de décret du ministère de la Transition écologique, qu’AEF info a pu consulter, porte de 18 mois à 2 ans la durée maximale d’implantation des résidences universitaires, sociales et d’hébergement relevant de constructions temporaires et dispensées à ce titre de formalités d’urbanisme. Il étend également cette dispense aux opérations tiroirs réalisées dans le cadre du NPNRU. Dans deux délibérations, des 9 mars et 6 avril, le CNEN émet un avis défavorable à ce projet de texte, qui "risque de donner le signe d’un relâchement" en matière d’autorisations d’urbanisme.