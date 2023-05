IGÉSR. Jérôme Teillard, inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche de 2e classe, est nommé inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche de 1re classe, à compter du 1er mai 2023. DGRH. Nadine Collineau, administratrice de l’État du deuxième grade, est renouvelée dans ses fonctions de sous-directrice du recrutement à la DGRH, à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement...