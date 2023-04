Alors que la région compte 12,6 % de ménages ayant recours à l’emploi à domicile (contre 11,4 % pour la moyenne nationale) et que 151 000 emplois y seront à pourvoir à l’horizon 2030, la Fepem (Fédération des particuliers employeurs) et l’institut de formation Iperia (assistants maternels, gardes d’enfants, employés familiaux et assistants de vie) "mutualisent leurs forces" en signant une convention de partenariat, mercredi 26 avril 2023. Outre favoriser le recrutement dans les métiers en tension du secteur de l’emploi à domicile et renforcer l’attractivité des métiers du secteur, l’objectif est de professionnaliser et soutenir le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi.