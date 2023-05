Un syndicat qui ne dispose plus de candidats en mesure d’exercer un mandat de délégué syndical à son profit peut désigner l’un de ses adhérents. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 19 avril 2023, dans quelle mesure un syndicat peut désigner un adhérent lorsque son seul candidat encore présent remplissant la condition électorale de 10 % des suffrages ne verse plus sa cotisation syndicale depuis plus de deux ans.