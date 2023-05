185 000 personnes ont été victimes de violences physiques, de nature criminelle ou délictuelle hors cadre familial en 2021, selon une note du SSMSI publiée le 27 avril 2023. Un nombre stable sur les trois dernières années qui concerne dans trois-quart des cas des hommes, beaucoup de "jeunes adultes" et se concentre en particulier dans les unités urbaines comprises entre 100 000 et 200 000 habitants et les Drom. Quelque 29 000 de ces victimes sont par ailleurs dépositaires de l’autorité publique.