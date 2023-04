Absent en raison de leur boycott de la Conférence nationale du handicap le 26 avril 2023, le Collectif Handicaps déplore l’absence de prévision budgétaire des mesures annoncées par l'exécutif concernant l’accessibilité et l’offre médico-sociale. Il pointe des "déclarations d’intention" et des réponses "limitées", notamment sur l’augmentation de la PCH pour l’emploi direct. Départements de France demande une compensation à 50 % de la PCH par l’État et à participer aux décisions impliquant leurs dépenses. L’Uniopss regrette un manque de soutien aux professionnels sociaux et médico-sociaux.