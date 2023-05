Lauréat de la 2e vague d’e-Fran en 2016 (lire sur AEF info), le projet de tutorat numérique intelligent e.P3C est de nouveau soutenu dans le cadre d’e-Fran 3 pour une phase de déploiement national. Ce sont 1,725 M€ qui lui ont été attribués au titre de France 2030, le 24 mars dernier, pour deux ans (lire sur AEF info). Ce projet vise à aider les enseignants à gérer l’hétérogénéité des élèves dans les classes grâce à un système de tutorat intelligent, qui propose une grande variété de contextes d’apprentissage, plus ou moins formels, concrets ou ludiques, en fonction du profil de l’élève. Après de premiers résultats scientifiques probants, l’heure est aujourd’hui au "passage à l’échelle", via une offre de formation continue à distance. Retour sur ce projet et les enjeux de son déploiement avec son concepteur, Pascal Huguet, chercheur au Lapsco, unité mixte CNRS/université Clermont-Auvergne.