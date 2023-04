Un référé-suspension et un recours en annulation ont été déposés au TA de Paris, le 28 avril 2023, contre la décision de l’université Panthéon-Assas de demander aux candidats à l’entrée en master de hiérarchiser leurs vœux. Ils sont portés par deux associations : Assas in progress et Étudiants en confinement. Elles dénoncent notamment le fait qu' "à aucun moment le conseil d’administration de l’université n’a été appelé à se prononcer" sur le sujet. Contactée, l’université craint que si la procédure prospère, elle doive opérer une sélection "fondée sur la seule prise en compte des notes".