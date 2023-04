Alors que la Comue université Bourgogne-Franche-Comté perdra d’ici à la fin de l’année deux de ses membres fondateurs (l’université de Bourgogne et BSB qui constituent ensemble un EPE), Dominique Grevey, son président, annonce son départ au 31 mai 2023 dans un mail adressé le 25 avril aux directeurs d’unité de recherche et dont AEF info a eu copie. "Cette décision se fait à un moment où je considère que mon mandat politique est, de fait, achevé", écrit-il. La construction d’une Comue expérimentale, en cours, "nécessite désormais une approche technique". Dominique Grevey précise qu’il rejoint Inrae au poste de directeur de l’enseignement supérieur, des sites et de l’Europe.