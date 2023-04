La circulaire relative au FIE (Fonds d’inclusion dans l’emploi) donne aux préfets les priorités en faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail pour l’année 2023. Mis en ligne le 24 avril 2023, le document décrit les ambitions pour les contrats aidés, l’insertion par l’activité économique, les entreprises adaptées et les Geiq (Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification).