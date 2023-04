Les neuf premiers avis de vacance d’emplois d’IGESR en détachement ont été publiés au JO du 27 avril 2023 (lire sur AEF info). Il s’agit des premiers recrutements depuis la mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique et de la fonctionnalisation des inspections générales (lire sur AEF ici et là). L’IGESR cherche ainsi un inspecteur en détachement sur un emploi de groupe III et huit inspecteurs généraux en détachement sur un emploi de groupe II, ayant les profils suivants :expertise disciplinaire et pédagogique en informatique et mathématiques ;expertise disciplinaire et pédagogique en lettres ;expertise disciplinaire et pédagogique en sciences et technologies de la vie, de la santé et de la Terre ;expertise juridique dans les domaines administratif et éducatif ;expertise dans les domaines de la gestion, des finances et de la comptabilité dans les établissements de l’enseignement scolaire et les services déconcentrés de l’éducation nationale ;expertise dans les domaines de la gestion, des finances et de la comptabilité des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche et des organismes sous tutelle ;expertise dans le champ de l’enseignement primaire et du pilotage des services départementaux de l’éducation nationale ;expertise dans le champ de la jeunesse et des sports.Pour mémoire, un arrêté précise le processus de recrutement (lire sur AEF info).