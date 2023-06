"Les personnels commencent à s’approprier la démarche" d’évaluation des établissements, selon Valérie Quéric, secrétaire nationale de la commission métier du SNPDEN-Unsa. Même si elle reste "complexe à mettre en œuvre", elle estime que cette réflexion sur le fonctionnement de l’établissement est "intéressante". Elle estime que "la pédagogie du chef d’établissement" va aider à intégrer les enseignants à l’évaluation externe. L’exploitation du contexte, sur laquelle le CEE insiste, est toutefois un exercice difficile mais elle espère que, d’ici 5 ans, les établissements évalués pour la 2e fois bénéficieront de plus d’outils et d’indicateurs. Elle alerte sur la dernière étape de l’évaluation : une fois les pistes d’amélioration identifiées, "peu de projets sont mis en place" et les équipes sont peu accompagnées après l’évaluation. Or sans cela, "le diagnostic ne sert pas à grand-chose".