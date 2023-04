Dans le cadre de son déménagement de la Maison des universités vers les locaux du HCERES, et de "la migration de ses serveurs" (lire sur AEF info), l’Amue décide d’installer ses serveurs dans le datacentre labellisé par le MESR au sein du GIPC (GIE Infogérance Publique Communautaire) via l’université numérique Île-de-France, annonce l’agence dans un communiqué envoyé le 28 avril 2023.L’installation "des infrastructures IT 'en production' pour la formation" a été réalisée le 11 avril 2023 et a été "couronnée de réussite". "Avec seulement une journée d’interruption de services, la migration s’est déroulée dans un contexte extrêmement sécurisé", précise l’Amue. L’agence assure ainsi s’engager "vers une offre en Cloud qui aujourd’hui concerne Pégase et Caplab et demain Sifac et Siham", "dans des conditions de respect des contraintes économiques et de maîtrise de la sobriété numérique".