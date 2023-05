Présélectionné dans le cadre de l’appel à projets PUI, le projet "CY Transfer" vise à "renforcer les dynamiques de valorisation pour accroître l’efficacité des actions de transfert" et à "développer une culture de l’innovation et un écosystème", assure Olivier Romain, vice-président Innovation et transfert de CYU, et coordinateur du PUI, dans une interview à AEF info, fin avril 2023. En outre, il explique que le projet permettra "d’articuler les programmes existants" et de "diversifier les programmes de prématuration" pour "mettre l’accent sur la valorisation des SHS qui représentent plus de la moitié des structures de recherche". Par ailleurs, Olivier Romain souligne l’ambition de "créer entre 10 et 15 start-up deep tech par an d'ici 2030" et de "doubler, voire tripler, le nombre de contrats de recherches signés avec les entreprises chaque année".