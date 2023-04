Les délégations de l'Anah et de l'Anru étaient à Montpellier ce jeudi 27 avril pour signer un avenant à la convention de renouvellement urbain des quartiers de la Mosson et des Cévennes, ainsi que le plan de sauvegarde de la copropriété des Cévennes, un ensemble de 12 bâtiments totalisant 918 logements. L'objectif : avancer de pair dans la requalification du parc social et privé pour remodeler ces quartiers du nord-ouest montpelliérain.