Manque d’équipements dédiés aux étudiants, éparpillement des implantations de certains établissements d’enseignement supérieur parisiens, temporalités différentes entre universités et collectivités… Voici quelques-uns des constats pointés lors d’une journée consacrée à la vie étudiante en Île-de-France, organisée le 27 avril 2023 par l’Avuf et le réseau des vice-présidents vie étudiante des universités (Vecu). Lors de cet évènement, Alexis Midol-Monnet, conseil municipal délégué à Orsay et administrateur national délégué de l’Avuf suggère notamment aux établissements et collectivités de constituer de "petits réseaux" afin de "porter une parole plus forte dans les régions", estimant que ces acteurs "ne peuvent pas se permettre d’être autocentrés".