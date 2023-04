L’Afpa Nouvelle-Aquitaine propose, en matinée, des Cafés de la reconversion pour toucher davantage un public salarié - 30 % de ses effectifs stagiaires aujourd’hui - "connaissant moins [son] offre d’accompagnement et de formation", explique l’organisme à AEF info. "La démarche d’identité numérique pour le CPF, le contexte morose, ont freiné les envies de formation et d’évolution. Et Transco n’a pas encore porté ses fruits", justifie-t-on à la DR de l’Afpa. Le troisième café aura lieu le 11 mai 2023 à La Rochelle, au sein de l’entreprise Léa Nature, puis, au second semestre, le rendez-vous sera décliné dans les 12 départements de la région, dans des lieux "connus localement" et "porteurs de valeurs", précise l’Afpa. Le premier café, accueilli par le club de rugby de Brive-la-Gaillarde, avait rassemblé 50 visiteurs - salariés, chômeurs ou jeunes en recherche d’un apprentissage.