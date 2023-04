À moins de deux mois du sommet de juin sur le nouveau pacte financier Nord-Sud, les 22 et 23 juin au Palais Brongniart, Emmanuel Macron a défendu ce 28 avril "une nouvelle approche" en matière de financements climat, "pays par pays". Il s’exprimait lors de la conférence Global Citizen, où il a également invité la Chine à "s’engager" dans ce nouveau pacte et à atteindre le pic de ses émissions de gaz à effet de serre "le plus rapidement possible". Le président souhaite que l’un des "résultats clés" du sommet soit de faciliter les dons aux pays les plus pauvres.