Les ministères du Travail et de l’Économie ont transmis au Conseil d’État et aux caisses de Sécurité sociale l’avant-projet de loi sur le partage de la valeur. Il s’agit d'"une transposition fidèle de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023. Il n’y a pas de surprise dans ce texte. Il est fidèle à l’intention et à la signature des syndicats et des employeurs", indique le cabinet d’Olivier Dussopt, lors d’un point avec la presse, le 28 avril. Le texte sera présenté en Conseil des ministres fin mai, en vue d’un examen au Parlement à l’été, précise l’entourage du ministre.