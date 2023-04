ENSSIB. Un arrêté modifie l’arrêté du 16 mars 2023 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture d’un concours pour le recrutement de conservateurs stagiaires élèves de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques réservé aux élèves et anciens élèves de l’École nationale des chartes et aux candidats justifiant d’un titre ou diplôme, d’une formation ou d’une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette école et...