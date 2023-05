Créée en 2013, la fédération "Des territoires aux grandes écoles" a pour mission de mieux informer les lycéens sur les filières sélectives dans l’enseignement supérieur, et ainsi, de contribuer à l’égalité des chances, explique à AEF info sa présidente Margot Lecoeur, lors d’une interview le 27 avril 2023. La fédération, qui regroupe des associations locales dans 53 départements, compte aujourd’hui 1 300 membres, qui sont des étudiants et jeunes diplômés. Ces associations, essentiellement financées par des dons d’entreprises locales, mettent en place des actions pour mieux orienter les élèves et lutter contre l’auto-censure, notamment via des interventions dans des lycées et du mentorat. Celles-ci veulent aussi participer au développement économique des territoires en aidant au retour des diplômés dans leur région d’origine.