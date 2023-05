Comment universités et branches peuvent-elles se rapprocher sur "la prospective" métiers compétences et la sécurisation des parcours des "décrocheurs" de l’université ? Ces sujets étaient abordés lors d’une table ronde organisée par la FCU et Atlas, l’Opco des services financiers et du conseil, le 25 avril 2023, lendemain de la signature d’une convention. Sur la formation et la certification, l’enjeu est de concilier "temps long de l’éducation" et évolution rapide des compétences. Parmi plusieurs initiatives : les écoles "thématiques" du Cnam et "de spécialisation" de CY Cergy Paris université.