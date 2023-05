Comment "penser et réguler la diversité des modèles d’université sur le territoire" alors que "les politiques de site ont [fait] émerger autant de systèmes particuliers auxquels on a donné le nom d’université", et que le modèle d’allocation des moyens est "à bout de souffle" ? La Cour des comptes s’est penchée sur le sujet dans son rapport "Universités et territoires" dans lequel elle propose deux référentiels possibles pour distinguer des catégories d’universités, l’un fondé sur les crédits PIA et l’autre sur le poids du 1er cycle. Un 3e modèle sera analysé dans une prochaine dépêche.