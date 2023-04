"Alors que l’exercice 2022 était clos depuis plus de trois mois, nous avons eu la stupéfaction d’apprendre par ce courrier [de France compétences] du 14 avril 2023 que le montant était finalement de 123 M€ et non plus 166 M€", explique à AEF info Aline Mougenot (CFTC), la présidente de l’Opco EP, à propos d’une baisse de la dotation pour le financement du PDC des entreprises de moins de 50 salariés. Les élus de l’Opco estiment que la baisse de 43 M€ serait due à un recalcul en ETP des effectifs salariés de la branche du particulier-employeur pour l’exercice 2022, qui pourrait se reproduire en 2023, et a donné lieu à un CA extraordinaire le 27 avril explique Céline Schwebel (CPME), la VP de l’Opco. "Malheureusement, nous avons dû nous résoudre à répercuter cette baisse sur le budget […] de chaque branche. À ce jour, le CA a donc réduit la totalité des enveloppes […] d’environ 30 %."