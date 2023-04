Le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a annoncé, jeudi 27 avril 2023, le nom des 25 premiers lauréats de la démarche Quartiers résilients, qu’il avait lui-même lancée en septembre dernier et qui s’inscrit dans le cadre du NPNRU. Une deuxième vague de 25 sites sera validée "avant l’été", précise l’Anru. Ces 50 quartiers bénéficieront d'"un accompagnement renforcé" en matière financière et d'ingénierie, avec plus de 250 millions d’euros mobilisés par l’Anru et ses partenaires. Mais c’est bien l’ensemble des quartiers NPNRU qui devront se faire plus résilients, insiste l’agence.