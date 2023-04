Le préremplissage des demandes de RSA et de prime d’activité par les CAF va être rendu possible par l’inscription par les entreprises d’une nouvelle ligne sur les fiches de paye, indique le cabinet de Jean-Christophe Combe, le 27 avril 2023. Dès juillet 2023, elles renseigneront le montant net social de l’allocataire sur sa fiche de paye, puis dans la DSN en 2024. En 2025, avec la généralisation du pré-remplissage, l’allocataire n’aura plus qu’à notifier sa situation familiale pour toucher ses droits. Outre cet aspect "industriel", il reste à s’assurer que l’allocataire fasse la demande.