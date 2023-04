Signée par une trentaine de députés Renaissance, une proposition de loi publiée le 25 avril suggère la création, dans le CCH, d’un régime d’ULS employeur. L’objectif : "Faciliter l’accès au logement des salariés modestes et des travailleurs clés", explique son rapporteur Dominique Da Silva à AEF info. Un texte "assez disruptif", concède-t-il, puisqu’il déroge au principe des Caleol et attache le bail au contrat de travail. Pour le ministère du Logement, "les dispositifs existants, éventuellement renforcés de manière ciblée, seront les plus efficaces pour produire des résultats à court terme".