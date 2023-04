Deux ans après la dernière conférence nationale du handicap de février 2020 (lire sur AEF info), où la France célébrait les quinze ans de la loi de 2005 "pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées", une nouvelle rencontre entre pouvoirs publics et acteurs œuvrant auprès des personnes handicapées se tenait le 26 avril 2023 à l’Élysée. L’occasion pour le chef de l'État, Emmanuel Macron, de présenter une série de 70 mesures autour de 10 engagements, dont certaines concernent la vie des entreprises.