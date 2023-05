Le nouveau quartier des Groues, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, commence à sortir de terre. Dans la lignée de la livraison de l'Archipel en 2021, le nouveau siège du groupe Vinci, qui rassemble 74 000 m² de bureaux répartis sur cinq bâtiments, ce futur quartier devrait accueillir plus de 210 000 m² de bureaux et 288 000 m² de logements à l'horizon 2032. Pas vraiment situé à la Défense, mais pas non plus détaché du centre d'affaires, le quartier des Groues doit également trouver son identité. Entretien avec Pierre-Yves Guice, directeur général de l'aménageur Paris La Défense.