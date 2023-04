Dans une étude parue le 27 avril 2023, le collectif Nos services publics calcule que "malgré les mesures annoncées pour septembre, les professeurs ayant plus de 15 ans d’ancienneté (70 % des enseignants du secondaire) verront leur pouvoir d’achat diminuer en décembre 2023 par rapport à décembre 2022". AEF info a révélé que les enseignants seront augmentés en moyenne de 5,5 % (lire sur AEF info). Pour ceux ayant moins de 15 ans d’ancienneté, "dès lors que les primes sont exprimées en euros et non en points, l’inflation conduira à diminuer leur valeur réelle. En l’absence d’autre mesure de revalorisation, son traitement réel devrait diminuer et retrouver en octobre 2024 son niveau de 2021". "Le pouvoir d’achat des professeurs a diminué dès les années 1980, leur traitement net réel ayant baissé d’environ 20 % entre 1981 et 2004", avec un "recul qui s’est poursuivi depuis", rappelle l’étude.