L’association générale des étudiants de Paris (Agep), membre de la Fage, dénonce la demande de hiérarchisation des vœux faite aux candidats par l’université Panthéon-Assas pour l’entrée en master (lire sur AEF info), et demande son retrait, dans un communiqué de presse du 26 avril 2023. "Quelle sera la finalité des données obtenues en lien avec cette demande de hiérarchisation ; un critère de plus pour renforcer la sélection ?", interroge l’Agep. "Il est inacceptable de faire subir une mesure ajoutant un critère de sélection supplémentaire, qui plus est inattendu ; accentuant la pression que subissent les étudiants pour leur avenir !". Pour rappel, le MESR a envoyé, le même jour, un courrier à la présidence de l’université pour la mettre en garde sur les "risques juridiques" qu’entraîne cette demande de hiérarchisation des vœux via un outil interne (lire ici).