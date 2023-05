Inrae va réunir 37 structures publiques et privées dans un pôle national de recherche dédié à l’agrivoltaïsme. Un accord-cadre est attendu pour fin juin 2023 entre les parties prenantes, après la signature d’un protocole en février au Salon de l’agriculture. Ce pôle, initié par Inrae Nouvelle-Aquitaine et piloté depuis son centre de Poitiers, vise à évaluer les synergies positives entre productions solaire et agricole sur une même parcelle. Le démonstrateur bordelais Vitisolar, associant EDF et Inrae, constitue un des projets phare de ce pôle. Il sera inauguré à l’automne.