Dans un référé rendu public ce jeudi 27 avril, la Cour des comptes pointe un manque de comparaison entre la politique du logement conduite en France et celles de ses voisins européens. Une comparabilité qui, selon la Cour, devrait pourtant fonder les décisions budgétaires et réglementaires au sein des administrations gravitant autour du logement. Lesquelles doivent aussi, d'après la juridiction financière, être à l’initiative d’une harmonisation des données européennes sur le logement. Des critiques auxquelles ne souscrivent pas totalement le ministère de l’Économie et l’Insee.