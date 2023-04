Le Cefiec et la Fnesi regrettent que le gouvernement ait annoncé la création de nouvelles places en Ifsi "sans penser aux conséquences", dans un communiqué de presse du 27 avril 2023. Selon les deux organisations, cette augmentation de places ne remédie pas au manque de professionnels de santé. Au contraire, elle "accentue le déclin" de la qualité de la formation et "met à mal" la santé des étudiants. La Fnesi et le Cefiec plaident plutôt pour une réingénierie de la formation et une revalorisation des indemnités pour lutter contre le nombre d’abandons en cours d’études.