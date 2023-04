44 % des agents reconnus handicapés sont employés civils et agents de service de la fonction publique, soit 16 points de plus que chez les personnes sans reconnaissance, indique une étude de la Drees du 21 avril 2023 dédiée au handicap. Lorsqu’ils ont un emploi, ces agents handicapés, surreprésentés dans des postes d’employés, exercent ainsi une variété de métiers réduite par rapport aux autres personnes sans reconnaissance. Un éventail plus restreint de métiers qui s’observe plus fortement chez les femmes et est maximal pour les plus jeunes et les non-diplômés.