"Afin de répondre aux évolutions du métier de l’ingénieur en génie civil en matière environnementale", l’École des Ponts ParisTech fait évoluer son mastère spécialisé "Génie civil européen" qui devient "Génie civil et écoconception" à la rentrée 2023, indique-t-elle dans un communiqué le presse le 27 avril. Ce programme est constitué de 2 semestres à temps plein, complétés par une thèse professionnelle de 4 à 6 mois. "L’innovation et la créativité des ingénieurs en génie civil doivent être mises au service de la transition écologique. Si leur métier s’appuie toujours sur une connaissance approfondie du calcul, leur créativité doit être concentrée vers la diminution des impacts environnementaux, et ce, grâce à l’acquisition de connaissances spécifiques et surtout à un changement de point de vue", met en avant l’école d’ingénieurs.