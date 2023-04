Les dépenses intérieures de R&D des entreprises implantées en France "augmentent de 1,6 % en volume" et "s’établissent à 36,4 Md€" en 2021, souligne une note du Sies, le service statistique du MESR, publiée jeudi 27 avril 2023. Elle pointe que ces entreprises "emploient 303 000 ETP dans leurs activités de R&D, soit une hausse de 3,1 % par rapport à 2020". Enfin, le Sies fait valoir que l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie sont "les trois premières régions en matière de dépenses intérieures de R&D". Elles "réalisent 67 % de la Dirde totale et emploient 64 % des effectifs de R&D".