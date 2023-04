"Les lycées agricoles, marqués par une implantation à dominante rurale, sont dans l’ensemble parmi les lycées les plus éloignés", indique une note de la Depp d’avril 2023 sur l’éloignement des lycées (cf. encadré). Les lycées agricoles représentent ainsi "plus de la moitié des 10 % de lycées les plus éloignés, alors que seulement un lycée sur six est un lycée agricole". Les LEGT sont, eux, en moyenne "un peu moins éloignés que les LP et que les LPO". Les lycées les moins éloignés "sont présents exclusivement dans les grandes villes, très denses, de l’hexagone", poursuit la Depp.