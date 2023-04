Que ressort-il de la présentation du projet d’EPE lyonnais faite par la présidence de Lyon-I devant les personnels de l’établissement le 27 avril 2023 ? En raison du désaccord avec Lyon-II sur la gouvernance des instances centrales et surtout du coût de la fusion estimé à "8 M€ par an a minima", Lyon-I continue de plaider pour un EPE avec seulement CPE, et une association de Lyon-II et des HCL. Un EPE prélude à la structuration du site, que pourront intégrer d’autres établissements à l’avenir. Un scénario qui n’a pas été présenté à la ministre et dont on ne sait pas s’il aurait son feu vert.