Depuis une semaine, c’est le SIAP qu’il faut utiliser pour enregistrer et instruire une demande d’aide à la pierre ou de convention APL. Ce nouveau système d’information lancé le 20 avril remplace deux outils devenus "obsolètes", SPLS-Galion et EcoloWEB, pour fluidifier le processus d'obtention des aides à la pierre et d'agrément d’un logement, "de l’idée du projet à sa sortie du parc HLM". À terme, il pourra être interconnecté avec d’autres outils informatiques essentiels au secteur, comme ceux de l’Anru ou de la Banque des territoires, indique la DHUP à AEF info le 26 avril.