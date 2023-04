Il fête cette année ses dix ans : le GIE Garonne Développement, créé par l’OPH de la Haute-Garonne et la SA des Chalets, s’est peu à peu imposé comme un "opérateur ensemblier et innovant" de son territoire, se félicite Jean-Michel Fabre, président de l’office et du GIE, auprès d’AEF info. Outil de mutualisation avant l’heure, pensé pour "conserver la capacité à faire" de ses organismes fondateurs, Garonne Développement joue aussi un rôle "d’amortisseur de crise" plus que jamais d’actualité.