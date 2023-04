Au JO des 26 et 27 avril OUVERTURE DE CRÉDITS. Un arrêté porte ouverture de crédits d’attributions de produits dont 5 751,62 en AE et CP au profit du programme 231 "Vie étudiante" de la Mires. Un arrêté porte ouverture de crédits de fonds de concours, dont 28 100 000,00 € en CP au bénéfice du programme 150 "Formations supérieures et recherche universitaire" de la Mires. ADMINISTRATION CENTRALE. Laure-Aurélia Guillou est nommée déléguée...