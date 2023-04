Au JO des 26 et 27 avril FONCTION PUBLIQUE. Un décret porte relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique. MNHN. Est publié un avis de vacance des fonctions de président du Muséum national d’histoire naturelle, à compter du 1er septembre 2023. ÉCOLE POLYTECHNIQUE. Un arrêté fixe les taux de promotion des personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique pour les années 2023, 2024 et 2025....