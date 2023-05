Investissements dans l’ergonomie, développement des compétences, diversification des tâches, création de postes à la journée… : telles sont quelques-unes des "initiatives" prises par Merck Molsheim pour "maintenir les seniors dans l’emploi et dans l’évolution de celui-ci", avance Romina Marcovici, la directrice du 3e plus grand site du groupe chimique et pharmaceutique à l’échelle mondiale, dans un entretien accordé le 26 avril 2023 à AEF info. Alors que la réforme des retraites va impliquer un allongement de la durée de vie au travail, elle évoque plusieurs moyens de prévenir l’usure professionnelle et d’améliorer les perspectives offertes aux salariés seniors, comme celle de leur confier un rôle "de tuteurs, d’experts de leur domaine". Le site alsacien formalise actuellement un dispositif dédié au maintien en emploi, qui permettra de proposer des "parcours" de transition adaptés.