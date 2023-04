Emmanuel Macron promet une revalorisation de la rémunération pour les "apprentis adultes" en situation de handicap, lors de la 6e Conférence nationale du handicap, mercredi 26 avril 2023. L’objectif est "d’encourager les reconversions par l’apprentissage". Pour mémoire, l’apprentissage est possible sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap. Le président de la République annonce par ailleurs des mesures pour les centres de formation ouverts aux demandeurs d'emploi. "Accéder au plein-emploi c’est pouvoir se former sans faire des kilomètres pour rejoindre une structure spécifique", note le chef de l’État. Les centres de formation doivent ainsi pouvoir accueillir des personnes "avec des moyens techniques, humains, pratiques", quel que soit le handicap. Pour financer ces adaptations, une majoration tarifaire va être mise en place, organisée avec Pôle emploi et les régions.