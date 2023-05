Dans une tribune parue, mi-avril 2023, dans Rue89 Bordeaux, un collectif d’universitaires et d’étudiants réclame au Crous de Bordeaux-Aquitaine un menu végétarien complet (entrée et plat) et appétissant, par jour, dans ses points de restauration. Les 75 signataires demandent aussi une formation systématique des chefs à la cuisine végétale et une sensibilisation des convives à ses bienfaits. Jean-Pierre Ferré, le DG du Crous, se dit prêt à dialoguer et à améliorer qualité et diversité des plats végétariens. Le recours au bio s’avère plus compliqué, faute de filière d’approvisionnement en gros, précise-t-il.