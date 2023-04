Élisabeth Borne a présenté, le 26 avril 2023, la feuille de route du gouvernement qui prévoit de "poursuivre le PIC avec un nouveau cycle de contractualisation avec les régions à compter de 2024". Il s’agit de la seule annonce dans le champ de la formation continue et de l’alternance du programme de l’exécutif qui reprend par ailleurs, sans surprise, l’objectif d’un million de nouveaux apprentis par an d’ici la fin du quinquennat et confirme à cette fin le maintien de la prime à l’embauche de 6 000 euros pour le recrutement de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.